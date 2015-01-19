Найбільша меткомпанія світу ArcelorMittal позбувається активів у Росії

Іноземні металурги продовжують скорочувати присутність в РФ, пише "Комерсант".

Слідом за Alcoa, що продає завод у Білій Калитві, від російських активів позбавляється ArcelorMittal Лакшмі Міттала. Вона продає вугільний "Південний Кузбас", куплений в 2008 році за $720 млн, - НТК колишніх менеджерів "Ростоппрома". ArcelorMittal так і не зуміла розвинути актив: до 2013 році видобуток знизився майже втричі, але до продажу її підштовхнув російсько-український конфлікт, вважають учасники ринку.

Читайте такожУ 2014 році відтік капіталу з Росії досяг рекордного рівняНайбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal індійського мільярдера Лакшмі Міттала виходить з вугільних активів - ВАТ "Вугільна компанія "Північний Кузбас"" переходить до московського ТОВ "Національна паливна компанія" (НТК), випливає з повідомлення ФАС.

ArcelorMittal відзвітувала про істотне зниження збитків в четвертому кварталі 2013 року - до $1,2 млрд у порівнянні з $3,8 млрд у четвертому кварталі 2012 року. За підсумками 2013 року EBITDA компанії ArcelorMittal склала $6,9 млрд, що на 10,7% більше, ніж роком раніше.

На початок 2014 року балансові запаси шахт, що входять у "Північний Кузбас", - "Березовська" і "Першотравнева" становили 156,5 млн тонн коксівного вугілля. За даними "Ъ", загальні запаси компанії з урахуванням неопрацьованих ділянок - близько 300 млн тонн вугілля.

Вугілля "Північного Кузбасу" в основному йшли на український меткомбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг". Але з 2011 року обсяги поставок на комбінат стали знижуватися, говорить джерело, знайоме з ситуацією: компанія знайшла більш вигідних постачальників. Співрозмовник "Ъ" в одній з великих компаній Кузбасу каже, що ArcelorMittal стала шукати покупців на вугільні активи близько півтора років тому, але "пошуки активізувалися після історії з Кримом".

Це не перший приклад відмови іноземців від металургійних активів в Росії на тлі конфлікту навколо України. В кінці листопада 2014 року стало відомо, що один з лідерів алюмінієвої галузі американська Alcoa продає завод у Ростовській області.