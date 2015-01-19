Збитки українських металургів за 11 місяців перевищили 20 млрд гривень

Металургійна галузь України за підсумками січня-листопада 2014 року наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з січнем-листопадом 2013 року на 87%, або на 9,5 млрд грн - до 20,4 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Порівняно з аналогічним періодом 2013 року відбулося значне зростання цін (у гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси: залізорудну сировину - на 12-24% у різних позиціях, вогнетриви - на 21-33%, феросплави - на 26-44%, кокс - на 34%, металобрухт - на 22%, природний газ - на 22%, електроенергію - на 12%. Водночас світові ціни на основні види металопродукції знизилися в середньому на 9%. У грудні 2014 року зниження цін становило в середньому 35 дол.»,- йдеться в повідомленні «Металургпрому».

Читайте такожУкраїна зберегла 11-е місце у світовому рейтингу виробників сталіЗа даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за 11 місяців 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 16%, або на 24,6 млрд грн і становив 152,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки порівняно з 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.