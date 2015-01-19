Спиртзаводи України знову зібралися страйкувати

Спиртзаводи України знову збираються страйкувати. Таку заяву зробили представники профкому ДП «Укрспирт».

Причина, яку називають у профспілці - «фіскальні органи практично повністю блокують роботу підприємства та створюють умови для того, щоб штучно довести його нерентабельність». За їхніми словами, фіскальна служба підштовхує до приватизації підприємства, яку відстоює Кабмін.

Читайте такожДержмонополію на виробництво спирту можуть скасувати з 2020 року

Раніше керівництво «Укрспирту» стверджувало, що Державна фіскальна служба незаконно оштрафувала компанію на 900 млн грн і своїми діями блокує роботу спиртових заводів. Станом на початок січня 2015 р. пеня за штрафами продовжує зростати, заводи частково призупинили відвантаження спирту, почалися затримки з виплатами зарплат, зростає заборгованість перед постачальниками сировини та ін.

У профспілці також стурбовані ситуацією з директором ДП "Укрспирт" Михайлом Лабутіним, якого 16 січня офіційно оголосили у розшук. Втім, за версією «Української правди», кримінальна справа проти Лабутіна, «цілком може виявитися пасткою, щоб відвернути увагу громадськості від реальних планів уряду щодо монополіста».

У заяві профкому окремо наголошується, що ДП «Укрспирт» - це дуже прибутковий і перспективний державний бізнес. У II і III кварталах 2014 року чистий прибуток компанії склав 27,7 млн грн, проти 2,4 млн грн за аналогічний період 2013 року, тобто він був збільшений більше ніж в 11 разів. І це без Луганської, Донецької області та Криму, які споживають левову частку алкогольної продукції.

За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, ДП «Укрспирт» сплатив 187,2 млн грн до Зведеного бюджету.

15 січня депутати Верховної Ради відмовили Кабміну у приватизації «Укрспирту». Однак у профспілки підприємства є серйозні побоювання, що спиртзаводи стануть жертвою «повзучої тіньової приватизації». Їх уже штучно банкрутують.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Мінагропрод звільнив главу «Укрспирту» Лабутіна.