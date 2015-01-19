Спад промвиробництва в Україні минулого року прискорився до 17,9%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з листопадом 2014 року спад промвиробництва у грудні сповільнилося до 2,1% від 2,2%, зафіксованих на місяць раніше.

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Від початку року, у січні-грудні, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, спад промвиробництва становив 10,7%.

Зростання виробництва у грудні 2014 року порівняно із груднем 2013 року з галузей промисловості зафіксований лише у текстильному виробництві - на 6,7%.

Решта галузей продемонстрували спад, у тому числі, найбільше падіння зафіксоване у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 57,3%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 40,6%, машинобудуванні - 24,8%, виробництві меблів та іншої продукції - 19,2%, видобутку металевих руд - 17,5%, металургії - 16,1%, хімічній промисловості - 12,4%, постачання електроенергії, газу та пари - 11,1%.

Раніше УНІАН також повідомляв, що спад промвиробництва в Україні у листопаді зберігся на рівні 16,3%.

У січні-листопаді, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва становив 10,1%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, за підсумками 2012 року - також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.