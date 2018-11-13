ГПУ програла суд оточенню Порошенка у спробі повернути державі найбільше в Україні родовище літію

Суд вважає, що позовні вимоги Генпрокуратури нормативно і документально не підтверджуються.

Окружний адміністративний суд Києва повністю відхилив позов Генеральної прокуратури, в якому вища наглядова інстанція України просила визнати незаконним рішення Державної служби геології і надр про видачу дозволу на користування найбільшим в Україні родовищем літію - Шевченківським (Донецька обл.) компанії «Петро-Консалтинг», засновниками якої, за даними ЗМІ, виступають люди з оточення президента України Петра Порошенка.

Таке рішення суду Окружного адмінсуду Києва зареєстровано в Єдиному реєстрі судових рішень.

У своєму рішенні суддя Валерій Кузьменко зазначив, що позовні вимоги, підписані заступником Генпрокуратури, документально не підтверджуються.

"У задоволенні адміністративного позову заступнику генерального прокурора в інтересах держави відмовити повністю", - йдеться в рішенні суду.

Хоча Генпрокуратура в ході судового засідання заявила, що компанія "Петро-Консалтинг" не проводила за власні кошти геологічного вивчення ділянки надр, а також не здійснювала підрахунок запасів корисних копалин. Крім того, Генпрокуратура вказала, що фірма "Петро-Консалтинг" подала в Держгеонадр не повний пакет документів і взагалі немає документів, що засвідчують право проводити розвідку і користуватися надрами.

Читайте такожНайбільшій газовидобувній компанії України продовжили ліцензії на 20 років

Однак Держгеонадр і "Петро-Консалтинг" вказали зворотне, уточнивши, що компанія надала повний пакет документів, обґрунтувала при цьому необхідність проведення переоцінки запасів родовища, провела геологічне вивчення ділянки надр і підрахунок запасів корисних копалин.

Разом з тим представник Держгеонадр зізнався, що компанія «Петро-Консалтинг» купила за 2,65 млн грн у Держгеонадр по даному родовищу геологічну інформацію, яка була складена ще в 1982-1984 роках.

Ну а оскільки дана інформація є конфіденційною, то для її придбання, згідно з матеріалами справи, було укладено окремий договір між компанією і Держгеонадр про її нерозголошення.

Як повідомляв УНІАН, навесні журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що маловідома компанія «Петро-Консалтинг» отримала спецдозвіл на розробку Шевченківського родовища літію (Донецька обл.), сплативши лише 2,6 млн грн. за документацію з цього родовищу. Хоча вартість запасів родовища, на яке компанія отримала спецдозвіл, оцінюється в більш ніж 2,5 млрд дол.

Формальними власниками "Петро-Консалтингу" є ресторатор зі Львова Олег Большаков і київський скульптор Микола Єсипенко. Однак генеральний директор "Петро-Консалтингу" підтвердив журналістам, що один з керівників компанії, Тарас Ігнащенко, - молодий непублічний бізнесмен, син Володимира Ігнащенка - радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

За даними журналістів, сім'я Ігнащенко глибоко інтегрована в президентське оточення. Володимир Ігнащенко - радник міністра Насалика; помічник нардепа від БПП Анатолія Матвієнка; сусід іншого нардепа і бізнес-партнера президента Ігоря Кононенко. Молодший Ігнащенко веде бізнес з Ігорем Гладовським, сином першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, раніше - бізнес-партнера Порошенка в компанії "Богдан" Олега Гладковського. Ігор Гладковський і Тарас Ігнащенко є співзасновниками ТОВ "Київбіоенерго".

У квітні прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Генпрокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням перевірити достовірність інформації про видачу Держгеонадр ліцензій на розробку родовищ літію наближеним до влади особам без конкурсів.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видав близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси і опублікувати відкритий реєстр усіх раніше виданих ліцензій.

Тоді ж він заявив, що Генпрокуратура подала в суд на скасування рішення Держгеонадр про видачу спецдозволу на користування родовищем літію в Донецькій області.