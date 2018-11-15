Порошенко і Кононенко офіційно продали "Кузню на Рибальському" Тігіпкові

Вартість проданих акцій є комерційною таємницею.

Корпоративні інвестиційні фонди "Прайм Ессетс Кепітал" і "ВІК", власниками яких є президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, підписали договір про продаж ПРАТ "Завод "Кузня на Рибальському" компанії "Эвинз лімітед" з групи "ТАС", бенефіціаром яких є Сергій Тігіпко.

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Про це сказано в повідомленні даних інвестиційних фондів.

"Вартість проданих акцій є комерційною таємницею. Кошти від покупця будуть надходити юридичним особам продавців окремими траншами згідно з узгодженим сторонами графіком", – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, підготовкою угод займалася міжнародна аудиторська група "Ернст енд Янг".

Як повідомляв УНІАН, у вересні фонд "Прайм Ессетс Кепітал", керуючий активами Петра Порошенка, досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцю. Пізніше стало відомо, що група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю заводу "Кузня на Рибальському".

Заява Тігіпка надійшла в комітет 26 вересня цього року, після чого відомство почало аналіз.

Довідка УНІАН. Завод "Кузня на Рибальському" (колишній "Ленінська кузня") - підприємство в Києві, засноване у 1862 році. Завод орієнтований на три основних виробництва: суднобудування, машинобудування, металургія. Завод виробляє артилерійський катер "Гюрза", а також автоматичний гранатомет УАГ-40 і бойові модулі, легку броньовану техніку.

Найбільшим акціонером заводу є фонд "Прайм Ессетс Кепітал" президента України Петра Порошенка з пакетом 82,5% акцій.

Завод "Кузня на Рибальському" в 2017 році збільшив чистий прибуток в 2,2 раза - до 18,621 мільйона гривень. У 2016 році чистий прибуток підприємства становив 8,498 мільйона гривень.