В Україні виготовили експериментальний корпус БТР з випущеної в НАТО сталі

Найближчим часом БТР буде спрямований на полігон для проведення випробувань під контролем Міноборони.

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", виготовило експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.

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Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Експериментальний корпус, для виготовлення якого необхідно було зварити більше 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 - броньовані, найближчим часом буде направлений на полігон для проведення випробувань під контролем Міністерства оборони України. Для цього корпус буде обстріляно з мінімальних дистанцій з різного озброєння, зокрема, великокаліберного кулемета", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що після успішних випробувань та при наявності замовлень з боку силових відомств України "Київський бронетанковий завод" зможе самостійно зварювати корпуси для БТР-3ДА та інших машин на цій базі, що дозволить значно розширити виробництво цієї бойової машини, яка показала свою ефективність під час бойових дій на Донбасі.

Довідка УНІАН. Бронетранспортер БТР-3ДА серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі". Ця машина оснащена бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичної гармати ЗТМ-1, яка має скорострільність в 330 пострілів в хвилину, кулеметом і автоматичним гранатометом. Завдяки наведенню озброєння з допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності і купчастості на всіх режимах вогню. Крім того, БТР оснащений високоточний протитанковим комплексом "Бар'єр", який здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км