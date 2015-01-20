Львівська облрада закликає націоналізувати ЛАЗ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення щодо націоналізації Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) до президента України Петра Порошенка, Кабінету міністрів України, Генерального прокурора України Віталія Яреми та Фонду державного майна України сьогодні на сесії Львівської обласної ради підтримали 79 депутатів.

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У зверненні зазначається, що Львівська обласна рада неодноразово звертався до керівництва держави з цього питання. «Повторно піднімаємо це питання, оскільки попередня влада не була зацікавлена в його вирішенні», - сказано у зверненні.

«Із новим власником виробництво підприємства занепало, виникли величезні борги із заробітної плати, штат працівників істотно скоротився, підприємство майже доведене до банкрутства, а це, безумовно, не входило в умови інвестиційного договору. У зв'язку з цим та з метою недопущення руйнування промисловості області, просимо розглянути ситуацію із законністю проведення Фондом державного майна України процедури приватизації ВАТ «Львівський автобусний завод», - також наголошується у зверненні.

Після наведеної у зверненні інформаційної довідки про процедуру приватизації заводу, депутати просять керівництво держави перевірити ситуацію із законністю проведення Фондом держмайна процедури приватизації заводу, а також перевірити законність дій судових органів та органів прокуратури, прийняти дієві та ефективні заходи щодо повернення цього заводу, а також інших подібних підприємств Львівської області, які були незаконно приватизовані, у державну власність».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Львівська обласна державна адміністрація також зверталася до законотворчих органів країни щодо повернення у державну власність промислових підприємств області, які, за її даними, штучно доводилися до банкрутства. Зокрема, мова йшла про Львівський автобусний завод.