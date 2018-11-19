Журналісти розповіли, як Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу (відео)

Структури Курченка сьогодні фактично контролюють всі промислові гіганти непідконтрольного Донбасу, кажуть експерти.

Реальні важелі управління економікою окупованого Донбасу тепер остаточно в руках загадкової структури «Внешторгсервис», яку пов’язують із українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

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Про це пишуть журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Як зазначають журналісти, псевдовибори на окупованому Донбасі пройшли без сюрпризів. До влади в Донецьку прийшов колишній, так званий в.о. голови незаконного угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Повноваження щодо розвитку економіки Пушилін делегував так званому «прем’єр-міністру ДНР» Олександру Ананченко.

Бойовик, командир батальйону «Восток» Ходаковський у своєму Telegram-каналі написав, що перед приїздом в Донецьк Ананченко працював в одній з великих російських корпорацій з інтересами в Сибіру і офісом в Москві. Тепер Пашков в Донецьку очолює впливову структуру ЗАТ «Внешторгсервис» та «розвиває республіку».

«Внешторгсервис» – фірма з південноосетинською реєстрацією. З минулого року керує практично всіма шахтами і заводами на окупованій території. Видобуте вугілля і готовий метал потім потрапляють у Росію – без відома українських власників захоплених підприємств.

А ось монополістом на постачання і продаж продукції з окупованих районів Донецької та Луганської областей стала фірма «Газ-альянс» українського олігарха-втікача Сергія Курченка. Навесні цього року Міністерство економіки Росії заборонило іншим трейдерам контактувати з угрупованнями «ЛНР» і «ДНР». Ображені російські фірми навіть написали колективного листа Володимиру Путіну.

«Цим рішенням нас просто витісняють з ринку і передають наш бізнес одній компанії – ТОВ «Компания «Газ Альянс». Фактично, бізнес монополізується однією компанією, яка буде диктувати умови як постачальникам на території «ЛНР» і «ДНР», так і покупцям», – йдеться у листі.

Структури Курченка сьогодні фактично контролюють всі промислові гіганти непідконтрольного Донбасу, кажуть експерти.

Під владою Пушиліна процес монополізації тільки прискорився. Один з перших указів, який він підписав у якості так званого в.о. «глави ДНР» – передача «Внешторгсервис» Докучаєвського флюсо-доломітного комбінату.

Фактично ліквідовано торговий дім «Вугілля Донбасу», що був підконтрольним колишньому поплічнику вбитого Захарченка – Олександру Тимофєєву («Ташкент»). У підсумку всі фінансові потоки остаточно переходять з-під контролю місцевих бойовиків до рук російських бенефіціарів «Внешторгсервису», зауважує аналітик «Кальміуської групи» Віталій Сизов.

«Внешторгсервис», як і структури олігарха Курченка – у «чорному списку» Міністерства фінансів США. Щоправда, в українському списку санкційних підприємств, цей єдиний монополіст, що заробляє на українських підприємствах на окупованому Донбасі, чомусь не значиться.