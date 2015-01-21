Японська Toyota стала лідером з продажів автомобілів у світі

Японський автоконцерн Toyota оголосив в середу про те, що за минулий рік у світі було продано рекордну для компанії кількість автомобілів - 10,23 млн, повідомляє Прайм.

Це на 3% більше, ніж у 2013 році.

Концерну вдалося втретє зайняти місце світового лідера з продажу автомобілів, випередивши Volkswagen (10,14 млн) і General Motors (9,92 млн машин).

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У той же час компанія вважає, що в поточному році через загальносвітовий економічний спад їй не вдасться продати більше 10,15 млн автомобілів, тобто на 1% менше, ніж у 2014 році.