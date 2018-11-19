Видобуток сланцевого газу збільшить ресурсну базу України у 5 разів - "Укргазвидобування"

Компанія вже почала пілотні проекти з розробки нетрадиційних покладів.

Впровадження в Україні технологій, які дозволяють видобувати нетрадиційний газ, може збільшити ресурсну базу країни в 5 разів - до 4 трильйонів кубометрів газу.

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Про це заявив голова найбільшої газодобувної компанії країни "Укргазвидобування" Олег Прохоренко під час форуму "Українська енергетична тиждень" у Києві.

"На наших родовищах є поклади, які раніше не були задіяні. Це поклади, які забезпечили США газову революцію... В Україні ресурсна база оцінюється у 800 мільярдів кубометрів, але якщо Україна зможе видобувати газ з нетрадиційних покладів, це дозволить в 5 разів збільшити ресурсну базу", - сказав Прохоренко.

Він також зазначив, що компанія вже почала пілотні проекти з розробки нетрадиційних покладів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів.

"Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".