На аукціоні продали на понад мільйон майна Харківського авіазаводу

Під час торгів було продано 38 лотів на загальну суму 1 007 612 гривень.

Через систему СЕТАМ Державна виконавча служба продала на торгах 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на загальну суму 1 мільйон гривень.

Як інформує прес-служба Міністерства юстиції України, гроші з торгів підуть на погашення боргів по зарплаті.

Читайте такожУдар по корупції: в Україні запроваджують електронні аукціони на користування надрами

Загалом на аукціон було виставлено 45 одиниць вантажних, спеціальних та інших транспортних засобів підприємства. Продати вдалось не всі.

Під час торгів було продано 38 лотів на загальну суму 1 007 612 гривень.

Гроші уже надійшли на виконавчої служби і будуть розподілені серед працівників, які мали заборгованість по зарплаті.

У Мін'юсті зазначають, що загальна сума заборгованості Харківського державного авіаційного виробничого підприємства перед державою, фізичними та юридичними особами становить понад 182 мільйони гривень.