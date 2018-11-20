Україна встановила 4-річний рекорд з добового видобутку газу

З початку року в Україні видобуто 18,3 мільярда кубометрів газу.

В середині листопада 2018 року добовий видобуток газу зріс до рекордного за останні чотири роки показника у 59 мільйонів кубометрів.

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Про це повідомляє Enkorr.

Посилаючись на дані "Укртрансгазу", впродовж жовтня середньодобовий показник видобутку газу становив 58,5 мільйона кубометрів/доба, а вересня - 57,7 мільйона кубометрів/доба

Видання зазначає, що зростання у листопаді до рекордних показників зумовлене підвищенням показників компанії "Укргазвидобування" (74% всього видобутого газу в Україні).

"Укртрансгаз" повідомив, що за 321 добу 2018 року в Україні вже видобули 18,3 мільярда кубометрів газу. Якщо до кінця 2018 року середньодобовий видобуток збережеться на поточному рівні 59 мільйонів кубометрів/доба, за підсумками 2018 року видобуток становитиме 20,9 мільярда кубометрів (+0,5% до 2017 року).

Середньодобовий показник 59 мільйонів кубометрів/доба є найвищим значенням за останні щонайменше чотири роки, з моменту втрати контролю над добувними активами в Криму через анексію півострова Росією.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року в Україні видобули 17,3 мільярда кубометрів газу, що на 0,93% більше за торішній аналогічний період.