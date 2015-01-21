Авдіївку через обстріли бойовиками коксохіму включають до зони АТО

Кабінет міністрів має намір вивчити ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, який впродовж кількох місяців піддається артобстрілам з боку бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Основна мета російських терористів в Авдіївці - це знищити один з найбільших в Європі коксохімічний завод», - сказав Яценюк.

«Якщо завод буде знищено, а це мета росіян, то це означає, що вони хочуть зупинити весь металургійний комплекс України, тому що без коксу неможливо виплавити сталь», - додав він.

Читайте такожВ Авдіївці не припиняються обстріли, дітей з міста евакуюють - МВСЗа словами прем'єр-міністра, інакше Україні доведеться шукати кокс на зовнішніх ринках для забезпечення потреб металургійних підприємств.

«Нам доведеться ухвалювати оперативні рішення, щоб забезпечити коксом з інших країн світу. Але це неможливо зробити швидко», - сказав Яценюк.

У ситуації, що склалася, прем'єр-міністр доручив силовим органам влади посилити охорону Авдіївського коксохімічного заводу і включити Авдєєвку до переліку населених пунктів, де проводиться антитерористична операція.