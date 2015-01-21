Авдіївку через обстріли бойовиками коксохіму включають до зони АТО
Яценюк доручив посилити охорону Авдіївського коксохімічного заводу та включити Авдіївку до переліку населених пунктів, де проводиться антитерористична операція.
Кабінет міністрів має намір вивчити ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, який впродовж кількох місяців піддається артобстрілам з боку бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Основна мета російських терористів в Авдіївці - це знищити один з найбільших в Європі коксохімічний завод», - сказав Яценюк.
«Якщо завод буде знищено, а це мета росіян, то це означає, що вони хочуть зупинити весь металургійний комплекс України, тому що без коксу неможливо виплавити сталь», - додав він.
Читайте такожВ Авдіївці не припиняються обстріли, дітей з міста евакуюють - МВСЗа словами прем'єр-міністра, інакше Україні доведеться шукати кокс на зовнішніх ринках для забезпечення потреб металургійних підприємств.
«Нам доведеться ухвалювати оперативні рішення, щоб забезпечити коксом з інших країн світу. Але це неможливо зробити швидко», - сказав Яценюк.
У ситуації, що склалася, прем'єр-міністр доручив силовим органам влади посилити охорону Авдіївського коксохімічного заводу і включити Авдєєвку до переліку населених пунктів, де проводиться антитерористична операція.