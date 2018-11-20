Бюджет-2019: на реструктуризацію вугільної галузі передбачено 1,6 мільярда

Загалом на Міненерго наступного року з держскарбниці пропонується виділити 3,8 мільярда гривень.

Кабінет міністрів України передбачив у проекті Державного бюджету на 2019 рік, який поданий на друге читання у Верховну Раду, 1,63 мільярда гривень на реструктуризацію вугільної галузі, яка включає в себе, в тому числі, і допомога державним шахтам.

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Про це сказано в проекті держбюджету-2019.

Загалом на Міністерство енергетики та вугільної промисловості наступного року з держскарбниці пропонується виділити 3,77 мільярда гривень.

З цієї суми 659,7 мільйона гривень планується направити на ліквідацію вугледобувних та торфодобувних підприємств, 496 мільйонів гривень – на підтримку впровадження Енергетичної стратегії України.

Як повідомляв УНІАН, одним із завдань Кабінету міністрів України на 2019 рік є стабілізація ситуації у вугільній галузі.