Підвищення екоподатку позначиться на комунальних тарифах - експерт

За словами експерта, ринок хотів би удосконалення системи екологічного оподаткування, коли підприємства, які інвестують кошти в екологічні заходи, заохочуються.

Підвищення екологічного податку в 25 разів з 1 січня 2019 року призведе до збільшення собівартості продукції українських підприємств і, відповідно, до зниження їх конкурентоспроможності. Крім того, додаткові витрати енергокомпаній виллються у підвищення комунальних тарифів для населення.

Таку думку 112.ua озвучив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в рамках статті "Бюджетний оброк: Екоподаток підвищують в 25 разів, але чи допоможе це поліпшити екологію?".

"Підвищення екологічного податку безумовно призведе до збільшення собівартості продукції українських підприємств і, відповідно, зниження їх конкурентоспроможності. У цьому випадку, або зменшиться кількість виробленої продукції, або залишиться менше коштів для інвестицій, в тому числі для тих же екологічних заходів", - сказав 112.ua Каленков.

За словами Каленкова, з підвищенням екологічного податку в 25 разів додаткові виплати тільки з підприємств ГМК зростуть більш ніж на 300 млн грн: "Підприємства енергетичного комплексу будуть платити ще більше, за нашими підрахунками, понад 1 млрд грн. Зрозуміло, підвищення витрат енергокомпаній позначиться на тарифах. За це додатково заплатять як промисловість, так і населення. І це, в свою чергу, буде фактором, який розкручуватиме інфляцію".

За словами експерта, ринок хотів би удосконалення системи екологічного оподаткування, коли підприємства, які інвестують кошти в екологічні заходи, заохочуються.

"Екологічні збори повинні зменшуватися пропорційно до інвестицій. Гроші, які збираються з підприємств у центральний чи місцевий бюджети, повинні витрачатися на екологічні заходи", - сказав 112.ua Каленков.

За словами президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром", навіть Білорусь просунулася в бік ефективнішої системи екологічного оподаткування більше, ніж Україна. Там передбачено зменшення екоподатку на розмір інвестицій, які підприємства вкладають в екологічні проекти: "Українські підприємства інвестують самостійно і до того ж ще платять екоподаток у повному обсязі, незалежно від вкладень в екопроект".

За його словами, деякі компанії активно інвестують кошти в поліпшення екології: минулого року підприємства ГМК направили на природоохоронні заходи 2,9 млрд грн. "Підприємства ГМК розуміють важливість поліпшення екологічних показників у містах, в яких зосереджені великі промислові підприємства. Ми готові брати на себе зобов'язання щодо інвестицій в екологічні заходи. Підприємства ГМК розуміють, що для людей питання екології стоять не менш гостро, ніж питання добробуту. Підприємства зацікавлені, щоб в регіонах їхньої присутності екологічна ситуація поліпшувалася", - сказав Олександр Каленков.

Він зазначив, що навіть два-три роки тому, коли металургійна галузь переживала не кращі часи, обсяг інвестицій в екологічні проекти не скорочувався.