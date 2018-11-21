Складальник iPhone звільнить частину працівників через падіння попиту

Причиною став низький попит на нові моделі смартфонів iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR.

Тайванський концерн Foxconn Technology Group, найбільший складальник iPhone, планує скоротити витрати і звільнити частину персоналу в 2019 році через "дуже складний рік" та очікувану конкуренцію на ринку.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішній документ концерну.

"Витрати на виробництво iPhone уріжуть на 6 мільярдів юанів (860 мільйонів доларів) наступного року. Загалом Foxconn очікує скорочення витрат на 20 мільярдів юанів (2,9 мільярда доларів). Концерн також має намір звільнити близько 10% співробітників, що не відносяться до технічного персоналу. Витрати доведеться урізати майже вполовину від нинішнього рівня - за останні 12 місяців компанія витратила 6,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою Bloomberg, плани Foxconn ускладнюють ситуацію навколо Apple і Foxconn. Раніше The Wall Street Journal писала, що попит на нові моделі смартфонів від компанії з Купертіно - iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR - виявився нижче запланованого. Через це Apple скоротила плани з їх випуску.

Минулого тижня чотири постачальника iPhone на трьох континентах відзвітували про скорочення прогнозів з прибутку через слабку пропозицію. Це спровокувало обвал на ринку акцій технологічних компаній США. У вівторок падіння акцій Apple сягнуло 20% від піку за вартістю, досягнутої в жовтні. Акції постачальників iPhone - Lumentum Holdings Inc. і AMS AG впали на 33% і 22% відповідно.