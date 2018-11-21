Ціна газу для промисловості перевищила 15 тисяч гривень за тисячу кубів

У вересні максимальна ціна газу на ринку України становила 14 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Максимальна ціна газу для промисловості в жовтні перевищила 15 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів, повідомляється на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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"Максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), що склалася на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку... у жовтні 2018 року склала 15 205,8 гривні за тисячу кубометрів (з ПДВ)", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні максимальна ціна газу на ринку України становила 14 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

За даними Мінекономрозвитку, середня ціна імпортного природного газу в жовтні 2018 року становила 9059,13 гривні, або 323,44 долара за 1 тисячу кубометрів.