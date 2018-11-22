"Нафтогаз" з 1 грудня знижує ціни на газ для промисловості на 17%

Максимальні ціни на газ для промспоживачів знижуються на 16,5%, мінімальні - на 17%.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 грудня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 17% в порівнянні з листопадом – до 11,153 тисячі гривень з 13,439 тисячі гривень за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни для промспоживачів з 1 грудня будуть знижені на 16,5% – до 12,180 тисячі гривень з 14,586 тисячі гривень за тисячу кубометрів газу.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2017 році "Нафтогаз" сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 мільярда гривень.