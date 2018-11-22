Депутати прийняли закон для відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"

Рада відкрила компанії «Чорноморнафтогаз» поточний рахунок для проведення розрахунків із забезпечення її діяльності та погашення заборгованості.

Верховна Рада ухвалила закон, яким для компанії «Чорноморнафтогаз» відкривається поточний рахунок для проведення розрахунків із забезпечення її діяльності та погашення заборгованості, що дозволить відновити роботу компанії.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону №8338 проголосували 236 народних депутатів.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко зазначила, що цим законом пропонується, що на період тимчасової окупації України «Чорноморнафтогаз» відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

«Чорноморнафтогаз» був одним із найбільших підприємств паливно-енергетичного комплексу. Однак після анексії частини території України - це підприємство втратило більшість своїх активів. Цим проектом закону пропонується, що на період тимчасової окупації України «Чорноморнафтогаз» відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків із забезпечення виробничої, інвестиційної діяльності, діяльності із захисту майнових прав та законних інтересів у судах (арбітражах). Також для погашення заборгованості за договорами, укладеними до початку тимчасової окупації території України, яка підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, а також заборгованості перед бюджетом», - повідомила вона.

За словами Луценко, такий рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом міністрів України за пропозицією Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, сьогодні підприємство фактично позбавлене можливості оперативного фінансування та регулювання розробки його родовищ.

«17 березня 2014 року нелегітимною Верховною Радою Республіки Крим прийнято постанову, якою «встановлено», що все рухоме і нерухоме майно Товариства є власністю «Республіки Крим». У результаті зазначених дій підприємство втратило доступ до більшості родовищ корисних копалин та виробничих активів, розташованих на території Автономної Республіки Крим, а також до первинної бухгалтерської, податкової та фінансової документації підприємства за період до початку тимчасової окупації території України», - йдеться в документі.

Зазначається, що станом на травень 2018 року «Чорноморнафтогаз» має лише три цінних активи, які не перебувають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішніх морських водах і територіальному морі України навколо Кримського півострова. «Йдеться про Стрілкове газове родовище (знаходиться поблизу с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області), контроль над яким відновлено в 2017 році. Краново-монтажне судно «Титан-2», яке знаходиться в Мексиці (зараз перебуває в аварійному стані). Судно забезпечення «Атрек», що знаходиться в Бразилії», - зазначено в документі.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня 2018 року Верховною Радою України ухвалено Закон України № 2320, спрямований на недопущення банкрутства «Чорноморнафтогазу» та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України. Ухвалення зазначеного закону дозволило зберегти підприємство.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.