"Богдан" представив першу українську електровантажівку

Після завершення сертифікації у Данії розпочнеться серійний випуск українського електромобіля у рамках масштабного контракту з європейською компанією.

"Богдан" представив першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на прес-службу корпорації "Богдан".

Електровантажівка ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона працюватиме у містах Європейського Союзу.

"Ця електрична техніка відповідає сучасним технічним стандартам і виготовлена згідно з європейськими екологічними нормами. Як відомо, з 2025 року в містах Євросоюзу планують заборонити рух автівкам з дизельними двигунами. Тож виробництво таких вантажівок є не просто перспективним напрямком, а й необхідністю в умовах новітнього ринку", - зауважили у прес-службі "Богдану".

У корпорації наголошують, що екологічний транспорт – перспективна для України ніша, яку на теренах держави першим зайняв саме "Богдан". Українська компанія бачить перспективи у виробництві електричного спеціального транспорту для країн ЄС, які наразі проявляють чималий попит на таку екологічну техніку. У перспективі електромашинами можуть зацікавитися і українські міста, для яких питання екологічності транспорту стане визначальним.

Вироблена в Україні електровантажівка отримала схвальні відгуки у замовника – Banke Electromotive. Після завершення сертифікації у Данії розпочнеться її серійний випуск у рамках масштабного контракту з європейською компанією.

Водночас в українській корпорації звертають увагу, що Україна поки що не виявляє значного інтересу до подібної техніки, яка в усьому світі замінює застарілі авто, що псують довкілля.

"Поки європейські компанії замовляють в українського виробника екологічні спецмашини для вивезення побутових відходів, наша власна держава пасе задніх у цьому питанні. Хоча електрична спецвантажівка від "Богдана" випереджає аналоги за характеристиками, а компанія готова виготовляти її і для українських міст", - заявили у прес-службі корпорації.

Спецмашина ERCV27 здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі становить 220 км, а термін їх експлуатації сягає 12 років. Вантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.

Нагадаємо, що підприємство має досвід виготовлення найсучасніших тролейбусів для України та Європи, електробусів для Польщі й Чехії та кузовів електробусів для Франції.