НАБУ підозрює екс-керівників держпідприємства «Авіакон» у розтраті 13 мільйонів

На думку бюро, вони брали участь у схемі разом з компанією, що має офшорну юрисдикцію.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем, через що державному підприємству «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» завдано збитків на суму 13 млн грн.

Читайте такожВ "Укроборонпромі" пояснили, чому підприємства концерну залишилися практично без прибутку

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Йдеться про колишнього директора ДП «Авіакон» та його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»)», - сказано в повідомленні

За даними слідства, ці особи в 2014 році, попередньо домовившись між собою, з порушенням чинних на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП «Авіакон».

«Як встановили детективи, в березні 2014 року службові особи підприємства уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тис. доларів США. Згодом, як з'ясувало слідство, з відома керівництва ДП «Авіакон», Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою - 144 тис. доларів США», - сказано в повідомленні.

У НАБУ додали, що за схожою схемою в травні того ж року «ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн доларів США (проти 1,02 млн доларів США, за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd у грузинського виробника).

Внаслідок таких дій ДП «Авіакон», за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії з офшорною юрисдикцією, сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» почав свою діяльність у 1931 році. Сьогодні основними напрямками діяльності підприємства є: капітально-відновлювальний ремонт і переобладнання вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-17, Мі-8, Мі-26, Мі-2 усіх модифікацій; ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального та радіоелектронного обладнання тощо.