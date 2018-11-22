Промвиробництво в Україні зросло після падіння місяцем раніше

Порівняно з попереднім місяцем, промвиробництво зросло на 10%.

Промислове виробництво в Україні в жовтні 2018 року в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,4% після падіння на 1,3% в аналогічному вимірі у вересні.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в жовтні в річному вираженні становило 0,3% після падіння на 0,7% місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем - вереснем 2018 року - промвиробництво в жовтні без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 10%, з урахуванням коригування - на 0,6%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання в річному вираженні зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля (14,2%), виробництві меблів та іншої продукції (12,2%), фармацевтиці (12,1%).

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві електричного обладнання (27,6%), виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (11,9%), текстильному виробництві (5,9%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у вересні 2018 року в річному вираженні - порівняно з вереснем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 1,3% із 0,5% місяцем раніше.

У 2017 році в Україні зафіксовано спад промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.