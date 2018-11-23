НАБУ завершило розслідування про розкрадання більше 2 мільйонів "Надра України"

Про підозру особам повідомлено навесні 2018 року.

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про завершення розслідування дев’ятьом підозрюваним у завданні 2,188 млн грн збитків ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія».

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Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"22 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Зокрема, йдеться про: колишнього директора ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»; головного інженера ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»; директора приватної компанії та його заступника; п’ятьох працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»", - йдеться у повідомленні бюро.

Зазначається, що цих осіб підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, «Чернігівнафтогазгеологія» — відокремлений підрозділ НАК «Надра України» — в липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб вартістю 2,188 млн грн приватній компанії, яка одразу надала їх у суборенду іншій, пов’язаній із нею, структурі.

Остання мала повернути це обладнання у вересні 2016 року, але фактично цього не зробила. Хоча за паперами виглядало так, що бурильні труби ніби повернуто. В подальшому, на думку слідства, аби приховати факт відсутності цих труб, працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», склали підроблені документи про відбракування та переведення бурильного обладнання у брухт чорних металів. Слідство має докази, які свідчать, що в такий спосіб люди діяли з відома директора та головного інженера ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія».

Розслідування наведених фактів розпочато в березні 2017 року.

Про підозру особам повідомлено навесні 2018 року.