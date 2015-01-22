Китай шостий рік поспіль став лідером з продажів і виробництва автомобілів

За минулий рік в країні продали близько 23,5 млн машин. Даний показник збільшився на 6,9% у річному зіставленні.

Таким чином, вже шостий рік поспіль Китай є світовим лідером з виробництва та продажу автомобілів, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, в 2014 році в країні вироблено понад 19,9 млн легкових автомобілів з приростом на 10,15% щодо попереднього року. Обсяг збуту цих транспортних засобів минулого року перевищив 19,7 млн одиниць. Це на 9,9% більше, ніж роком раніше.

Читайте такожЯпонська Toyota стала лідером з продажів автомобілів у світі

Варто зазначити, що минулого року на частку китайських брендів в Піднебесній припало 22,4% у загальному обсязі продажів легкових автомобілів. Цей показник скоротився на 5,5% порівняно з попереднім роком.

Читайте такожПродажі легкових автомобілів у ЄС зросли уперше за сім років

За весь минулий рік у Китаї випустили понад 3,8 млн комерційних автомобілів. Однак цей показник виявився меншим щодо рівня 2013 року на 5,7%. Продажі таких автомобілів на внутрішньому китайському ринку скоротилися на 6,5% - до 3,8 млн одиниць.