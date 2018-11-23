Європейське оборонне агентство хоче поглибити співпрацю з Україною - віце-прем'єр

За словами Климпуш-Цинцадзе, про зацікавленість у посиленні співробітництва заявив директор Європейського оборонного агентства.

Європейське оборонне агентство зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною.

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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в мікроблозі Twitter.

За її словами, виконавчий директор Агентства Хорхе Домек запевнив, що "Європейське оборонне агентство зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною".

У свою чергу Климпуш-Цинцадзе заявила, що підтримує і вдячна за цю позицію.

Як повідомляв УНІАН, про прибуття в Україну виконавчого директора Європейського оборонного агентства Хорхе Домека повідомив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

За даними Точицького, під час візиту Домек обговорюватиме з українськими чиновниками питання співробітництва в рамках підписаного в 2015 році адміністративного угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством.

Точицький підкреслив, що міжнародні партнери продовжують зміцнювати обороноздатність України.