этот материал доступен на русском

Європейське оборонне агентство хоче поглибити співпрацю з Україною - віце-прем'єр

18:00, 23 листопада 2018
Промисловість
147 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУкраїна і Молдова домовилися про постачання та модернізацію військової техніки

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в мікроблозі Twitter.

За її словами, виконавчий директор Агентства Хорхе Домек запевнив, що "Європейське оборонне агентство зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною".

У свою чергу Климпуш-Цинцадзе заявила, що підтримує і вдячна за цю позицію.

Як повідомляв УНІАН, про прибуття в Україну виконавчого директора Європейського оборонного агентства Хорхе Домека повідомив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

За даними Точицького, під час візиту Домек обговорюватиме з українськими чиновниками питання співробітництва в рамках підписаного в 2015 році адміністративного угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством.

Точицький підкреслив, що міжнародні партнери продовжують зміцнювати обороноздатність України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #оборона України