Європейське оборонне агентство хоче поглибити співпрацю з Україною - віце-прем'єр
Європейське оборонне агентство зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною.
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Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в мікроблозі Twitter.
За її словами, виконавчий директор Агентства Хорхе Домек запевнив, що "Європейське оборонне агентство зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною".
У свою чергу Климпуш-Цинцадзе заявила, що підтримує і вдячна за цю позицію.
Як повідомляв УНІАН, про прибуття в Україну виконавчого директора Європейського оборонного агентства Хорхе Домека повідомив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.
За даними Точицького, під час візиту Домек обговорюватиме з українськими чиновниками питання співробітництва в рамках підписаного в 2015 році адміністративного угоди між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством.
Точицький підкреслив, що міжнародні партнери продовжують зміцнювати обороноздатність України.