Україна у 2014 році зберегла 10-те місце у світовому рейтингу виробників сталі

Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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Також повідомляється, що Україна у грудні минулого року піднялася з 12-го на 11-те місце у світовому рейтингу виробників сталі із показником 1,9 млн тонн. Причому, порівняно із груднем 2013 року, виробництво сталі у країні за грудень 2014 року знизилося на 28,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські металурги у вересні 2014 року порівняно із вереснем минулого року скоротили виробництво сталі на 37% - до 1,7 млн тонн, зберігши водночас 11-те місце в рейтингу світових виробників цієї продукції.

В звіті асоціації за 2014 рік лідерство у рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай - 822,7 млн. тонн (зростання порівняно із 2013 роком на 0,9%). Далі слідують: Японія (110,7 млн тонн, +0,1%), США (88,3 млн тонн, +1,7%), Індія (83,2 млн тонн, +2,3%), Південна Корея (71 млн тонн, +7,5%), Росія (70,7 млн тонн, +2,6%), Німеччина (42,9 млн тонн, +0,7%), Туреччина (34 млн тонн, -1,8%) і Бразилія (33,9 млн тонн, -0,7%).

У 2014 році порівняно із 2013 роком 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі у цілому на 1,1% - до 1,637 млрд тонн.

Згідно з повідомленням, за підсумками грудня 2014 року, позиції лідера також утримував Китай із показником 68,1 млн тонн (зростання на 1,5% до грудня 2013 року).

Далі країни у першій десятці рейтингу розташувалися у наступному порядку: Японія (9 млн тонн, -3,7%), США (7,4 млн тонн, +3,7%), Індія (7,1 млн тонн, +2,2%), Росія (5,9 млн тонн, +2,6%), Південна Корея (5,8 млн тонн, -1,6%), Німеччина (3,3 млн тонн, -5,8%), Туреччина (2,7 млн тонн, -6,3%), Бразилія (2,6 млн тонн, -1%) і завершує першу десятку Тайвань (2,2 млн тонн, +17,9%).

У цілому у грудні минулого року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 0,1% - до 133,7 млн тонн.

Раніше також повідомлялося, що українські металурги за підсумками 2013 року скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно із 2012 роком - до 32,8 млн тонн, зберігши водночас десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

У 2012 році Україна посіла 10 місце у рейтингу світових виробників сталі порівняно із 2011 роком скоротила виплавку сталі на 6,9% - до 32,9 млн тонн.