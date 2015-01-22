"Антонов" може побудувати для Міноборони ще два літаки Ан-70

Єдиний в Україні виробник літаків державне підприємство «Антонов» за необхідного рівня фінансування з боку Міністерства оборони України може зібрати ще два літаки Ан-70, повідомив на прес-конференції генеральний конструктор ГП «Антонов» Дмитро Ківа.

«Ми могли б побудувати два бойових літаки, в основному, силами свого виробництва, при проведенні певних робіт з модернізації», - повідомив Ківа.

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За його словами, головною проблемою для завершення виробництва Ан-70 є недофінансування підготовки до виробництва.

«Кошти на літаки були виділені, а коштів на підготовку до виробництва, які планувалося виділяти, ми одержали лише 5,6%. Тобто, частина коштів, які були передбачені на виробництво літаків, ми були вимушені використовувати на підготовку до виробництва», - сказав Ківа.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Антонов» передало Міністерству оборони України військово-транспортний літак Ан-70 для подальшого використання.

Довідка УНІАН. Ан-70 - середньомагістральний вантажний (оперативно-тактичний, військово-транспортний) літак, призначений для перевезення народногосподарських вантажів, забезпечення гуманітарних акцій у зонах надзвичайних ситуацій і доставки збройних сил, ц т.ч. на непідготовлені короткі ґрунтові майданчики завдовжки 600- 800 м.

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ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш впізнаванних розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.