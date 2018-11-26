«Роскосмос» назвали рекордсменом за масштабом вкрадених коштів

Зараз компетентні органи проводять розслідування за фактом зникнення грошей.

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив про великі проблеми в державній корпорації «Роскосмос», які пов'язані з нераціональними витратами виділених їй коштів.

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За його словами, «омертвіло» дуже багато коштів, що надійшли на баланс «Роскосмосу». «На рахунках вони (кошти – ред.) не використані місяцями. Ну, а крім того, кілька мільярдів втрачено, тобто по суті поцуплено», — підкреслив Кудрін, передає РБК.

Він зазначив, що зараз компетентні органи проводять розслідування за фактом зникнення грошей. «Роскосмос» у нас потрапив в рекордсмени за масштабом таких порушень. Це дивно», — підсумував голова Рахункової палати.

22 листопада голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що виробниче обладнання підприємств держкорпорації застаріло. «Незважаючи на те, що виробничі фонди «Роскосмосу» сильно застаріли і сучасне обладнання становить не більше 13%, це питання тільки грошей», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні під час старту ракети «Союз», яка прямувала з екіпажем на борту до Міжнародної космічної станції (МКС), сталася аварія. На борту «Союзу МС-10» були члени місії МКС-57/58: російський космонавт Олексій Овчинін і американський астронавт Нік Хейг. Вони вийшли на зв'язок після аварійного приземлення в Казахстані.

Після цього в «Роскосмосі» заявили, що припинять експлуатувати ракету-носій «Союз-ФГ» наприкінці 2019 року.