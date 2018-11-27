«Укроборонпром» перевів на особливий режим роботи свої підприємства в областях, де запроваджено воєнний стан

Це передбачає можливу зміну графіка роботи, виробничої діяльності та виконання завдань, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту.

Підприємства держконцерну «Укроборонпром», розташовані у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, працюватимуть в особливому режимі, що передбачає можливу зміну графіка їх роботи, виробничої діяльності та виконання завдань, пов'язаних з функціонуванням державної системи цивільного захисту.

Читайте такожЧерез воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі - Мінінфраструктури

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«ДК «Укроборонпром» закликає не поширювати будь-яким способом інформацію про переміщення військової техніки і озброєння. Крім того, просимо пам'ятати, що Російська Федерація веде активну інформаційну війну, тому необхідно обережно ставитися до неперевіреної інформації», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України "Про запровадження воєнного стану в Україні" (№9338).

Президент Петро Порошенко повідомив, що запровадження воєнного стану стосується винятково низки областей України, які розташовані уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.