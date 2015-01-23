Кабмін призначив виконуючого обов'язки голови Держгеонадр
Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби геології та надр Миколу Бояркіна.
Відповідне розпорядження від 23 січня 2015 року розміщене на сайті уряду.
«Покласти тимчасово, до призначення у встановленому порядку голови Державної служби геології та надр України, виконання обов'язків голови зазначеної служби на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України Бояркіна Миколу Олексійовича», - сказано в документі.
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Раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в рамках проведення кадрових ротацій у міністерствах і відомствах звільнив низку чиновників у Міністерстві внутрішніх справ, Державній службі геології та надр, а також Державній службі інтелектуальної власності і призначив нових заступників міністра закордонних справ, міністра культури та міністра молоді та спорту.
Зокрема, Кабмін звільнив Володимира Євдокимова з посади першого заступника міністра МВС, Максима Карпіна з посади першого заступника голови Державної служби геології та надр України, Любов Висоцьку з посади заступника голови Державної служби інтелектуальної власності, а також Ніну Уманець та Андрія Вишняка з посад заступників міністра молоді і спорту України.