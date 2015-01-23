Кабмін призначив виконуючого обов'язки голови Держгеонадр

Відповідне розпорядження від 23 січня 2015 року розміщене на сайті уряду.

«Покласти тимчасово, до призначення у встановленому порядку голови Державної служби геології та надр України, виконання обов'язків голови зазначеної служби на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України Бояркіна Миколу Олексійовича», - сказано в документі.

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Раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів України в рамках проведення кадрових ротацій у міністерствах і відомствах звільнив низку чиновників у Міністерстві внутрішніх справ, Державній службі геології та надр, а також Державній службі інтелектуальної власності і призначив нових заступників міністра закордонних справ, міністра культури та міністра молоді та спорту.

Зокрема, Кабмін звільнив Володимира Євдокимова з посади першого заступника міністра МВС, Максима Карпіна з посади першого заступника голови Державної служби геології та надр України, Любов Висоцьку з посади заступника голови Державної служби інтелектуальної власності, а також Ніну Уманець та Андрія Вишняка з посад заступників міністра молоді і спорту України.