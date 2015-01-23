Українська армія може отримати на озброєння новий ракетний комплекс "Сапсан"

Новий оперативно-тактический ракетний комплекс «Сапсан» може надійти на озброєння української армії в 2018 році за умови відновлення необхідного фінансування, повідомив на прес-конференції головний конструктор конструкторського бюро «Південне» Олександр Дегтярьов.

«Ми готові до 2018 року, за умови надходження необхідних вкладень, представити на дослідне випробування даний комплекс», - сказав Дегтярьов.

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За його словами, державна програма створення оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» передбачала реалізацію проекту вже в 2015 році, але не була виконана через нестачу фінансування.

Як відзначив Дегтярьов, ескізний проект було випущено ще в 2008 році і здано Міністерству оборони України. Але, попри виконання всіх зауважень міністерства з доопрацювання проекту, замовлення на виробництво так і не надійшло.

Проте КБ «Південне» не припинило розробку даного проекту і продовжило його за допомогою іноземних інвесторів.

«Щойно ми одержимо замовлення від держави, ми одразу приступимо до його виконання», - запевнив Дегтярьов.

Як повідомляв УНІАН, програма з розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» була заморожена в 2013 році екс-міністром оборони України Павлом Лебедєвим у зв‘язку з неефективним використанням бюджетних коштів конструкторським бюро «Південне».

Згідно з програмою переозброєння української армії, завершення робіт з розробки комплексу було заплановане на 2016 рік, а в 2017 році планувалося почати їх закупівлю.

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За попередньою оцінкою, загалом на створення «Сапсана» необхідно близько 3,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. ОТРК «Сапсан» — проект багатофункціонального ракетного комплексу, в якому як засоби ураження передбачається використовувати оперативно-тактичні, зенітні і протикорабельні ракети. Розроблений конструкторським бюро «Південне» спільно з Південним машинобудівним заводом імені Макарова. Орієнтовна дальність ракети – від 50 км до 480 км.

За неофіційними даними, близький за тактико-технічними характеристиками оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» обходиться оборонному відомству Росії в 1 млрд дол.