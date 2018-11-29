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"Укроборонпром" обговорив з Пакистаном можливість поставок боєприпасів для ЗСУ

12:30, 29 листопада 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Представники державного концерну "Укроборонпром" обговорили з керівництвом пакистанської компанії Pakistan Ordance Factories можливість поставок боєприпасів для потреб Збройних Сил України, а також компонентів для їх виробництва на території нашої країни.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, зустріч відбулася під час оборонної виставки IDEAS-2018, яка зараз проходить в пакистанському місті Карачі.

"Пакистанська сторона підтвердила інтерес і готовність у стислі терміни забезпечити потреби України своєю продукцією", - сказано в повідомленні.

Крім цього, українська делегація провела переговори з керівництвом однієї з науково-промислових організацій Пакистану, обговоривши терміни та умови старту спільного українсько-пакистанського виробництва високоточних ракет різних класів. Сторони підтвердили готовність розпочати спільні науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи в найближчі місяці.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька років на військових складах сталося кілька великих пожеж, внаслідок чого Україна втратила значну кількість боєприпасів.

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Теги: #Пакистан#виготовлення боєприпасів#нові боєприпаси