Пакистан хоче ремонтувати і модернізувати свою авіацію в Україні

Україна вже почала підготовку пакистанських фахівців з ремонту окремих агрегатів.

Військове керівництво Пакистану зацікавлене у співпраці з Україною з метою ремонту і модернізації своєї авіації.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", про це під час переговорів на виставці IDEAS-2018 повідомив головний маршал авіації Пакистану Муджахід Анвар Хан.

"Серед перспективних проектів, які можуть бути реалізовані вже найближчим часом, він назвав послуги підприємств "Укроборонпрому" з капітального ремонту транспортних літаків, які свого часу поставила Україна. Також мова йде про надання послуг з підготовки пакистанських фахівців, які вже прибули до України, з ремонту окремих агрегатів. Було відмічено грунтовний інтерес Пакистану до послуг з ремонту і модернізації вертольотів, що перебувають на озброєнні ВПС Пакистану", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. IDEAS вважається однією з провідних оборонних виставок у світі і проводиться раз на два роки. Цього року вона проходить в Пакистані 27-30 листопада.