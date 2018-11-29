Пакистан хоче ремонтувати і модернізувати свою авіацію в Україні
Військове керівництво Пакистану зацікавлене у співпраці з Україною з метою ремонту і модернізації своєї авіації.
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Як повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром", про це під час переговорів на виставці IDEAS-2018 повідомив головний маршал авіації Пакистану Муджахід Анвар Хан.
"Серед перспективних проектів, які можуть бути реалізовані вже найближчим часом, він назвав послуги підприємств "Укроборонпрому" з капітального ремонту транспортних літаків, які свого часу поставила Україна. Також мова йде про надання послуг з підготовки пакистанських фахівців, які вже прибули до України, з ремонту окремих агрегатів. Було відмічено грунтовний інтерес Пакистану до послуг з ремонту і модернізації вертольотів, що перебувають на озброєнні ВПС Пакистану", - сказано в повідомленні.
Довідка УНІАН. IDEAS вважається однією з провідних оборонних виставок у світі і проводиться раз на два роки. Цього року вона проходить в Пакистані 27-30 листопада.