"Метінвест" підтримав "олімпіаду робітничих професій" в Україні

В цьому році в конкурсі взяли участь 190 осіб з усіх регіонів України, а на його майданчику побувало понад 1 000 відвідувачів.

Група «Метінвест» виступила генеральним партнером Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018, який проходив у Києві 27-29 листопада на арт-заводі «Платформа»

Про це повідомляє прес-служба «Метінвесту».

Організаторами WorldSkills Ukraine є Міністерство освіти і науки України та Федерація роботодавців України. «Метінвест» підтримує конкурс третій рік поспіль – з моменту, коли Україна приєдналася до WorldSkills International.

Це найбільші у світі змагання з професійної майстерності серед учнів, студентів та працівників від 18 до 24 років. В цьому році в конкурсі взяли участь 190 осіб з усіх регіонів України, а на його майданчику побувало понад 1 000 відвідувачів.

«Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цю площадку. Нарешті з'являється правильна тенденція, коли приватні компанії, які шукають робочі кадри, починають інвестувати в привабливість цих професій. Більшість вакансій на ринку праці, які добре оплачуються, це якраз робочі кадри. Багатьох роботодавців до співпраці в освітній сфері призвела потреба у дефіцитних професій. Вони розуміють, що потрібно брати шефство над кадрами, поки вони навчаються, і потім запрошувати їх на роботу. До речі, в бюджеті наступного року ми передбачили часткове фінансування від нас, щоб організаційні зусилля Міністерства освіти і науки та управлінь освіти могли бути підтримані з бюджетних коштів», - зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Україну роблять успішні люди, які мріють і діють. Сьогодні на конкурсі я побачив таких людей. Я побачив організаторів – Міністерство освіти, Федерацію роботодавців України та генерального партнера «Метінвест», ініціатора вступу України в WorldSkills. Молоді люди надихають своїм бажанням довести, що вони найкращі у своїй професії. Люди, які вірять, ведуть за собою. Саме завдяки цьому конкурсу і цим молодим людям, організаторам і партнерам є можливість зробити нашу країну економічно розвиненою і конкурентною», - додав голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

За словами в. о. директора по персоналу і соціальній політиці групи «Метінвест» Олександра Пімкіна, компанія вирішила підтримати конкурс, тому що подібні майданчики – це чудова можливість познайомитися роботодавцям, працівникам і навчальним закладам.

«Підприємства «Метінвесту» пропонують привабливі умови для молодих спеціалістів: це і оплата праці, і можливості розвитку. Ми створюємо такі інструменти, які дозволяють випускнику спеціального навчального закладу за два роки побудувати кар'єру – з робітника перетворитися в майстра, інженера – начальника відділу, цеху або дільниці», - зазначив Пімкін.