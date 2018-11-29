Німеччина підозрює 3 співробітників Siemens в незаконному постачанні турбін до Криму

Підозрювані - три громадянина Німеччини, які працюють на німецький концерн в Санкт-Петербурзі.

Прокуратура Гамбурга проводить розслідування стосовно трьох співробітників компанії Siemens через незаконні поставки турбін до анексованого Росією Криму в обхід санкцій.

Про це Deutsche Welle повідомив представник відомства в четвер, 29 листопада.

Повідомляючи про розслідування у звіті про діяльності компанії за 2018 рік, Siemens висловив готовність співпрацювати зі слідчими органами.

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Підозрювані - три громадянина Німеччини, які працюють на німецький концерн в Санкт-Петербурзі. Двоє з них співробітники російської "дочки" Siemens, а ще один - спільного німецько-російського підприємства.

Відзначається, що слідство ведеться з травня поточного року. Розслідування відкрито у Гамбурзі, оскільки поставлені до Криму турбіни покинули Німеччину через порт цього міста. Інші подробиці розслідування поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія поставила в анексований Крим для використання на споруджуваних електростанціях чотири турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. У компанії заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, натомість незаконно потрапили в Крим.

8 вересня Арбітражний суд Москви повторно відмовив Siemens арешт і заборону встановлення турбін, поставлених Росією в анексований Крим.

Німецький концерн продав чотири газові турбіни "Технопромекспорт" в 2015 році. Обидві компанії стверджували, що це обладнання буде спрямовано на Таманський півострів, відокремлений від Криму Керченською протокою.