На підприємстві "Укроборонпрому" модернізували безпілотник "Spectator" (фото)

На підприємстві уточнили, що в комплекс інтегрована система автоматичного визначення координат цілі.

ВАТ "Меридіан" ім. С. П Корольова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", провело модернізацію безпілотного авіаційного комплексу Spectator, представивши модель М-1.

Про це повідомляє прес-служба ВАТ "Меридіан" ім. С. П Корольова.

"Модифікація посилила головні переваги попередніх моделей - відмінна аеродинаміка, малопомітність, захищеність від систем радіоелектронної боротьби", - відзначили на підприємстві.

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За даними підприємства, "Spectator-M1" має кращі характеристики у порівнянні з попередньою модифікацією, зокрема зменшена його вага і збільшена тривалість польоту, а гарантована дальність передачі відеосигналу відтепер становить 35 км.

"Комплекс обладнаний новою наземною станцією управління. Зменшена гучність електродвигуна "Spectator-M1", при тому що діюча модель безпілотника є найтихішою у своєму класі. Значно зменшена вага зарядного пристрою. Апарат можна заряджати від бортової мережі автомобіля", - зазначається в повідомленні.

На підприємстві уточнили, що в комплекс інтегрована система автоматичного визначення координат цілі. Вона автоматично перетворює координати об'єктів, знайдених під час зйомки, в систему СК-42, якою користуються артилеристи для наведення вогню. Крім цього, завдяки застосуванню нового парашута, значно зменшена швидкість приземлення.

Безпілотний авіаційний комплекс також обладнується цифровою відеокамерою і тепловізором з збільшеними кутами огляду, а завдяки захищеним каналам зв'язку, "Spectator-М1" може проникати в повітряний простір, що охороняється ворожими системами радіоелектронної боротьби, здійснювати розвідку і передавати відео зображення і координати.

Безпілотний авіаційний комплекс "Spectator-M1" буде переданий на державні приймальні випробування.

Тактико-технічні характеристики БПАК "Spectator-M1":

Призначення - здійснення повітряної розвідки

Практична межа застосування - 3000 м

Швидкість - 120 км / год

Тривалість безперервного польоту - 3 год.

Дальність передачі відеозображення - 35 км

Максимальний маршрут польоту - 200 км.

Розробка БпАК "Spectator-М" почалася в 2015 році за участю студентів Київського політехнічного інституту. Ігоря Сікорського. Вже в січні 2016 року ДК "Укроборонпром" передав військовим першу партію безпілотних комплексів. БАК "Spectator-M" прийнятий на озброєння Державною прикордонною службою України (наказ №13-АГ від 11.01.17 р.). Наказом Міністра оборони України № 644 від 05.12.2017 р., безпілотні авіаційні комплекси "Spectator-M" допущені до експлуатації у Збройних Силах України на особливий період. Зараз більше 30 літальних апаратів "Spectator-M" здійснюють повітряний моніторинг державного кордону. Станом на листопад 2018 р. безпілотники Прикордонної служби здійснили понад 1500 успішних вильотів і посадок.