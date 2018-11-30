Держпродспоживслужба перевірятиме виробників та продавців продуктів без попередження

До цього діяв мораторій на перевірки.

Наступного року заклади харчування, виробників та продавців продуктів харчування перевірятимуть без попередження.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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"Заходи державного контролю в 2019 році будуть здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, цього року в Україні фіксували чимало масових отруєнь людей. Зокрема, в закладах харчування та навчальних закладах. Також було чимало випадків продажу в магазинах неякісних продуктів. Одна з причин зростання кількості харчових отруєнь – тривалий мораторій на перевірку бізнесу, зокрема і виробників харчових продуктів.