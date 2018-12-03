Перемир'я в торговій війні: Китай знизить мита на авто зі США

Вашингтон добився від Пекіна зниження ввізних мит на автомобілі, ввезені зі США, заявив президент Дональд Трамп. Він не став розкривати подробиці, але зазначив, що поточний тариф становить 40%.

Президент США Дональд Трамп заявив про ще одну перемогу, здобуту в торговій війні з Китаєм. На цей раз мова йде про тарифи на ввезення до Китаю американських автомобілів. У своєму Twitter Трамп написав, що Китай погодився знизити і скасувати ввізні мита на машини з США. Зараз вони досягають 40%.

«Китай погодився знизити і скасувати тарифи на автомобілі, що надходять до Китаю зі США. Зараз тариф дорівнює 40%», — написав президент США.

China has agreed to reduce and remove on tariffs cars coming into China from the U. S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Як передає РБК, раніше Білий дім оголосив, що під час переговорів на саміті G20 в Аргентині американській адміністрації вдалося домогтися від китайського керівництва згоди на збільшення закупівель сільськогосподарської і промислової продукції, виробленої у США. Причому мова йде про «дуже істотні обсяги», йшлося в заяві.

Одночасно адміністрація Трампа погодилася на 90 днів відкласти оголошене раніше чергове підвищення мита на китайські товари, що надходять до США. Однак Вашингтон пообіцяв підняти мита, якщо протягом цього терміну сторони не продемонструють прогрес у переговорах. Однією з центральних зустрічей саміту стали переговори Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, які тривали понад дві години і зайняли більше запланованого часу.