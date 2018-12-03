Україна збільшила видобуток газу до 19 мільярдів кубів

При цьому найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за звітний період збільшила видобуток на 1% - до 14,06 мільярда кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні за січень-листопад 2018 року збільшилася порівняно з січнем-листопадом 2017 року на 0,94% - до 19,1 мільярда кубометрів, повідомляє оператор газотранспортної системи України держкомпанія "Укртрансгаз".

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Зокрема, видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією "Укргазвидобування" за 11 місяців 2018 року збільшився на 1% і становить 14,06 мільярда кубометрів.

Повідомляється, що найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в січні-листопаді 2018 року видобула 982,7 мільйона кубометрів газу, а інші компанії - 4 мільярди кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", українські державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 мільярда кубометрів.

Згідно з урядовою програмою щодо нарощування видобутку та скорочення споживання, планується, що до 2020 року показник видобутку держкомпанії "Укргазвидобування" зрівняється з показником споживання секторів населення і теплокомуненерго і становитиме 20 мільярдів кубометрів газу.