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Україна виділить на виробництво боєприпасів більше мільярда гривень

10:04, 04 грудня 2018
Промисловість
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Україна має намір відновити виробництво боєприпасів / фото УНІАН

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Про це йшла мова на виїзній нараді з питань розвитку галузі на казенному підприємстві "Шосткинський казенний завод "Зірка", передає прес-служба держконцерну "Укроборонпром".

"Йдеться про більш ніж один мільярд гривень. Є програмне рішення, є контракти, є систематична поставка обладнання на період до 2022 року. Зараз ми вирішуємо питання для того, щоб повністю оновити виробничий парк "Зірки" для відновлення виробництва пироксилінових порохів, які лежатимуть в основі розробки і забезпечення всього потенціалу і обороноздатності України", - цитує прес-служба держконцерну директора дивізіону високоточної зброї та боєприпасів "Укроборонпрому" Андрія Артюшенко.

Згідно з повідомленням, зараз опрацьовується оборонне замовлення в розмірі близько 80 мільйонів гривень, до виконання якого "Зірка" приступить навесні 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Кабінет міністрів схвалив державний оборонне замовлення на 2018-2020 роки.

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Теги: #боєприпаси#виготовлення боєприпасів