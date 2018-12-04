Україна скоротила виплавку сталі

При цьому виробництво металопрокату зросло на 3%, а чавуну - на 1%.

Виробництво сталі в Україні за січень-листопад 2018 року, за оперативними даними, скоротилося на 1% порівняно з січнем-листопадом 2017 року - до 19,3 мільйона тонн.

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Про це повідомляється на сайті об'єднання металургійних заводів "Укрметалургпром".

За даними об'єднання, при цьому виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 1% - до 16,84 мільйона тонн, виплавка чавуну збільшилася на 3% – до 18,78 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні виробництво сталі зменшилося на 12% - до 21,3 мільйона тонн. Виробництво загального металопрокату скоротилося на 14% - до 18,4 мільйона тонн, виплавка чавуну скоротилася на 15% – до 20 мільйонів тонн.