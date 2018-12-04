Найбільший в Україні виробник трансформаторів вирішив закрити представництво в Москві

Рішення прийнято у зв'язку з відсутністю необхідності представництва та з метою оптимізації грошових витрат.

Найбільший в Україні виробник трансформаторів – «Запоріжтрансформатор» вирішив закрити представництво в Москві (Росія).

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Згідно з повідомленням «Запоріжтрансформатора» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою підприємства 30 листопада.

Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з відсутністю необхідності існування представництва в Москві та з метою оптимізації грошових витрат.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» входить в десятку найбільших світових виробників трансформаторного обладнання і є найбільшим енергомашинобудівельним об'єднанням України. Бенефіціаром компанії є російський бізнесмен Костянтин Григоришин.