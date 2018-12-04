этот материал доступен на русском

Найбільший в Україні виробник трансформаторів вирішив закрити представництво в Москві

14:00, 04 грудня 2018
Промисловість
794 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУкраїна програла вже другу справу у СОТ проти Росії – ЗМІ

Згідно з повідомленням «Запоріжтрансформатора» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою підприємства 30 листопада.

Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з відсутністю необхідності існування представництва в Москві та з метою оптимізації грошових витрат.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» входить в десятку найбільших світових виробників трансформаторного обладнання і є найбільшим енергомашинобудівельним об'єднанням України. Бенефіціаром компанії є російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Запоріжтрансформатор#Григоришин трансформатори