Найбільший в Україні виробник трансформаторів вирішив закрити представництво в Москві
14:00, 04 грудня 2018Промисловість
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Рішення прийнято у зв'язку з відсутністю необхідності представництва та з метою оптимізації грошових витрат.
Ілюстрація REUTERS
Найбільший в Україні виробник трансформаторів – «Запоріжтрансформатор» вирішив закрити представництво в Москві (Росія).
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Згідно з повідомленням «Запоріжтрансформатора» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято наглядовою радою підприємства 30 листопада.
Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з відсутністю необхідності існування представництва в Москві та з метою оптимізації грошових витрат.
Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжтрансформатор» входить в десятку найбільших світових виробників трансформаторного обладнання і є найбільшим енергомашинобудівельним об'єднанням України. Бенефіціаром компанії є російський бізнесмен Костянтин Григоришин.
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