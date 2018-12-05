Фінансист назвав дві причини, які відлякують інвесторів від України

Будь-який інвестор, аналізуючи перспективи розвитку виробництва в Україні, звертає увагу не тільки на наявність кваліфікованої робочої сили, а й на демографічну ситуацію, зазначив експерт.

Для розвитку економіки України великою перешкодою сьогодні стала погана демографічна ситуація і відтік робочої сили за кордон.

Про це в розповів експерт із фінансових питань Василь Горбаль, передає «Обозреватель». За його словами, ці фактори відлякують від України іноземних інвесторів.

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"Ми, на жаль, досі не говоримо в своїх економічних аналізах, що ми відчуваємо демографічну проблему - проблему нестачі робочої сили. Це те, на що звертають увагу більшість іноземних інвесторів, засновуючи тут той чи інший бізнес, те чи інше виробництво, навіть якщо вони орієнтуються на досить низьку зарплату", - наголосив експерт.

Горбаль навів у приклад роботу одного з українських підприємств, що входять у кластер автомобілебудування.

"На Західній Україні є конвеєр, на якому працює велика кількість робітників. Радіус довозу робочих, незважаючи на те, що це низькокваліфікована робоча сила, щороку збільшується. Автобуси, які звозять робітників, їздять все більшим маршрутом із року в рік", - зазначив експерт.

"Крім того, будь-який інвестор, аналізуючи перспективи розвитку виробництва в Україні, звертає увагу не тільки на наявність кваліфікованої робочої сили, а й на демографічну ситуацію. У нас демографічний прогноз на найближчі 20 років є надзвичайно критичним і поганим", - наголосив він.

За словами Горбаля, уряд повинен робити кроки у боротьбі з відтоком робочої сили за кордон і у поліпшенні демографічної ситуації.

"Коли смертність майже вдвічі перевищує народжуваність, це дуже погано", - додав він.