В Україні випробували протикорабельну ракету "Нептун"

"Нептун" — комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки конструкторського бюро "Луч".

В Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

Про це 5 грудня під час урочистостей до Дня Збройних сил заявив міністр оборони Степан Полторак, передає "Українська правда".

"Буквально 10 хвилин тому мені доповіли про успішне завершення випробувань протикорабельного комплексу "Нептун", про продовження ресурсу й модернізацію 125 комплексу, і навчальних пусків по морських цілях", - сказав він.

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За його словами, це свідчить про те, що ми не стоїмо на місці, а робимо висновки.

Полторак додав, що в період воєнного стану в особливому режимі працює весь військово-промисловий комплекс. Зокрема, проводяться заходи пов'язані з прискореною військовою підготовкою бригад, поповнення ресурсу, підготовка резерву.

"Планується передислокація частини підрозділів на загрозливих напрямках, щоб максимально зберегти в безпеці життя наших людей", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018-го стартували держвипробування нової крилатої ракети "Нептун", здатної вражати наземні і морські цілі на дальності 300 км. А в перспективі — 500 км і більше. Важливо, що в цьому проекті немає залежності від іноземних комплектуючих, всі — вітчизняні. Вже сьогодні ця дозвукова ракета лякає Кремль.