В Україні лише 15% держпідприємств є прибутковими

Із 3444 підприємств, які працюють в Україні, прибуток приносять не більше 500.

Прибутковими на сьогодні є не більше 500 державних підприємств в Україні, що становить близько 15% від їх загальної кількості.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Із 3444 підприємств, які працюють в Україні, прибуток приносять не більше 500. Всі інші підприємства або навмисно банкрутують, і потім ми бачимо, як у регіонах житлово-будівельні компанії споруджують ті чи інші будинки. В результаті втрачає держава і всі інші", - сказав він.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що він підтримує приватизацію держактивів, які не є стратегічними. Також він додав, що боротиметься з тіньовими схемами, які використовуються деякими держпідприємствами.