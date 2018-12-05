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В Україні лише 15% держпідприємств є прибутковими

14:16, 05 грудня 2018
Промисловість
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Прибутковими є не більше 15% держпідприємств / фото УНІАН

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Про це на засіданні уряду в середу заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Із 3444 підприємств, які працюють в Україні, прибуток приносять не більше 500. Всі інші підприємства або навмисно банкрутують, і потім ми бачимо, як у регіонах житлово-будівельні компанії споруджують ті чи інші будинки. В результаті втрачає держава і всі інші", - сказав він.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що він підтримує приватизацію держактивів, які не є стратегічними. Також він додав, що боротиметься з тіньовими схемами, які використовуються деякими держпідприємствами.

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Теги: #держпідприємства#прибуток держкомпаній