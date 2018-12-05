ЗСУ провели успішні випробування модернізованих ракетних комплексів С-125 (фоторепортаж, відео)

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що за результатами ураження плавзасобів модернізовані С-125 довели свою ефективність, відбулось 8 пусків, під час яких було знищено 8 надводних цілей.

Збройні сили України провели успішні випробування модернізованих ракетних комплексів С-125.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, випробування ракет відбулось на військовому полігоні в Одеській області.

Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що під час випробувань було досягнуто важливих результатів, зокрема, проведено успішну льотну перевірку українських крилатих ракет та відпрацьовано систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125.

«Завдання, яке було поставлене сьогодні для крилатих ракет, - перевірка на дальність та точність ураження надводних цілей», - сказав секретар РНБО, додавши, що ціль було знищено на відстані 280 кілометрів.

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Турчинов повідомив, що до перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.

Крім того, Турчинов зауважив, що для посилення берегової оборони здійснено перевірку точності та надійності ураження плавзасобів умовного противника ракетними комплексами С-125, що пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українського ОПК.

«За результатами ураження плавзасобів модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків, під час яких було знищено 8 надводних цілей. Це дуже гарний результат, який доводить, що ці модернізовані комплекси здатні забезпечити надійний захист від агресії як з повітря, так і з моря, та значно посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя», - наголосив Турчинов.

Після завершення випробувань секретар РНБО провів нараду з провідними розробниками ракетної техніки та військовим керівництвом для визначення пріоритетних напрямків посилення захисту Чорноморсько-Азовського регіону. Нарада відбулася в новому командно-штабному пересувному спеціальному телекомунікаційному комплексі, який був задіяний для координації ракетних стрільб.