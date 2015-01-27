В Україні створили Держкомісію з надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки

Постановою затверджено склад комісії, а Державну службу з питань надзвичайних ситуацій визначено ключовим органом, який забезпечує методичний й інформаційний супровід діяльності комісії. Обласним і Київській міській державній адміністраціям доручено сформувати регіональні надзвичайні комісії.

«Держкомісія є постійно діючим органом, який забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів влади, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходів протидії тероризму і військовій загрозі, з попередженням надзвичайних ситуацій і реагуванням на них», - йдеться в постанові.

Держкомісія, за рішенням уряду, наділена правом застосовувати без попереднього узгодження сили і засобів з попередження надзвичайних ситуацій (крім запасів матеріального резерву), заслуховувати керівників органів влади й одержувати від органів влади матеріали і документи, залучати для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сили всіх функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту. Крім того, Держкомісія має право розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення надзвичайних ситуацій і вносити пропозиції про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності винних посадовців.

«Держкомісія проводить засідання на постійній основі, рішення ухвалюються відкритим голосуванням, закріплюються протоколом і є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами влади», - йдеться в постанові уряду.

Читайте такожТерористи цілеспрямовано виводять з ладу системи життєзабезпечення міст Донбасу - ДСНСДо складу комісії входять всі члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, а також голова правління НАК «Нафтогаз України», директор держхолдингу «Укренерго», президент НАЕК «Енергоатом», голова правління державного банку «Ощадбанк» і гендиректор держконцерну «Укроборонпром».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на виїзному засіданні в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій 26 січня ухвалив рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій і Луганській областях і ввів режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій по всій країні. Крім того, своїм рішенням Кабінет міністрів України створив Державну надзвичайну комісію і мережу регіональних центрів з реагування на надзвичайні ситуації. Головою комісії буде прем'єр-міністр, двома його заступниками - віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко і керівник ДСНС Сергій Бочковський.

Ключовими завданнями державної і регіональних комісій визначено інвентаризацію всіх об'єктів цивільного захисту, а також чітке інформування громадян – по всіх організаціях, школах, лікарнях – про стан безпеки, про те, що треба робити у разі надзвичайної ситуації, про те, куди телефонувати і їхати.