Держгеонадр вперше виставила на "Prozorro" 10 нафтогазових родовищ

Аукціон "Прозорро.Продажі" з продажу ділянок має відбутися 6 березня 2019 року.

Державна служба геології і надр (Держгеонадр) виставила в системі "Прозорро.Продажі" перші 10 спеціальних дозволів на надрокористування, аукціон з яким має відбутися 6 березня 2019 року.

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Про це в ході прес-конференції з нагоди запуску проекту повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

"Державна служба геології та надр запрошує всіх потенційних учасників як вітчизняних, так і зарубіжних на перший електронний аукціон, який має відбутися 6 березня 2019 року", - сказав Кирилюк.

Він повідомив, що на аукціон виставлені перші 10 з підготовлених службою 30 ділянок.

За його даними, ресурсна база виставлених ділянок оцінюється в 90 мільярдів кубометрів газу і 16 мільйонів тонн нафти.

Один з 10 ділянок має захищені запаси газу в 0,5 мільярда кубометрів і нафти – більше 1,5 мільйона тонн.

Стартова ціна 9 ділянок – від 4 до 19 мільйонів гривень, а ділянки з захищеними запасами – 500 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову про відкриття геологічної інформації, а також схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту проведення аукціонів на користування надрами тільки через електронні торги.

Державні і приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу в Україні на 3,1% – до 20,8 мільярда кубометрів. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 мільярда кубометрів.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку учасників ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких лише 43 - за результатами проведення аукціонів.