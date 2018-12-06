Європейським дипломатам розповіли про експортні можливості ХТЗ Ярославського

Завод відвідали представники 24 дипломатичних місій країн-членів ЄС.

На прохання представництва ЄС в Україні Харківський тракторний завод, що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, прийняв делегацію європейських дипломатів і радників посольств країн-членів ЄС в Україні.

Завод відвідали представники 24 дипломатичних місій країн-членів ЄС, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Люксембург, Голландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також представники консультативної місії ЄС в Україні. Керівники ХТЗ і представники групи DCH провели зустріч у форматі ознайомчої екскурсії.

«Ми переконливо продемонстрували делегації дипломатів, радників з політичних питань посольств країн-членів ЄС в Україні, що Харківський тракторний завод досить динамічно розвивається. Продемонстрували нові машини, зокрема ті, які укомплектовані європейськими двигунами. Наш акціонер, Олександр Ярославський — корінний харків'янин. Тому він інвестує в багато проектів, які низькодохідні, але дуже важливі для розвитку харківського регіону: аеропорт, готель. Він ставить перед нами завдання відродити тракторний завод, і пан Коваль зі своєю командою має це завдання виконати та зробити ХТЗ сучасним і прибутковим підприємством, що він власне і робить», — розповів Костянтин Петровський, член ради директорів DCH і голова наглядової ради ХТЗ.

Під час зустрічі-екскурсії на ХТЗ представники дипмісій країн-членів ЄС задавали представникам заводу питання, пов'язані з виходом на ринки інших країн, глибиною локалізації виробництва на підприємстві, технічними характеристиками двигунів і конкурентними перевагами машин виробництва ХТЗ порівняно з імпортними аналогами.

Генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль розповів про плани своєї команди з розвитку заводу, ознайомив представників дипмісій країн ЄС з перебігом реалізації програми модернізації виробничого обладнання тракторного заводу, а також з можливостями оновленої за останні роки техніки, яка сходить зараз із конвеєра.

«Це одне з найбільших підприємств у Харківській області, більш того, одне з небагатьох підприємств машинобудівного сектора. Дипломати побачили — підприємство працює, робітники на своїх місцях. Для нас ця зустріч цікавою з точки зору стратегії: ми експортуємо продукцію. Але проблема, яка нас стримує — відповідність нашого продукту європейським сертифікаційним вимогам. В іншому модернізація йде за планом, у рамках реконструкції ряду цехів поставили 3D-лазер, купуємо зараз обробні центри, йде поступовий процес адаптації. Якщо б ви бачили, що ми продавали 2 роки тому і продаємо зараз, всі поставлені цілі цілком досяжні, — розповів подробиці Андрій Коваль.

«Ми приїхали сюди не тільки тому що Харківський тракторний завод має велике історичне значення. Він також є підприємством, яке має всі перспективи для розвитку і подальшого виходу на ринки Європи», — розповів про мету візиту європейських дипломатів на ХТЗ Фабіо П'яцца Делла, радник представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, Харківський тракторний завод — легендарне українське машинобудівне підприємство країни, яке веде свою історію з 1930 року. ХТЗ був придбаний групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод перебував у стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість із зарплат, відновити прибуткову діяльність. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, а до кінця 2018 року планує виготовити понад 800 тракторів.